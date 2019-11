Gemeinde schielt auf Leader-Gelder

Gaggenau

Info-Telefon der Gaggenauer Tafel Gaggenau (red) - Die Gaggenauer Tafel bietet auch am heutigen Freitag einen Telefondienst zwischen 10 und 12 Uhr an, um sich über die Möglichkeiten einer Belieferung durch die "Tafel Mobil" zu informieren. Dieser Lieferservice ist für Kunden, die nicht selbst einkaufen können (Symbolfoto: dpa).

Muggensturm

SBFV-Pokal: Zeit für Sensationen? Muggensturm (rap) - Die Zeit der Testspiele ist vorbei, dafür bricht ab Samstag wieder die Zeit für Sensationen an. In der Qualifikation für die erste Runde im südbadischen Pokalwettbewerb reist der Verbandsligist 1. SV Mörsch am Samstag zum Underdog nach Muggensturm (Foto: Seiter/Archiv).

Stuttgart

Kampf gegen Motorradlärm Stuttgart (vn) - 30 vom Motorradlärm geplagte Kommunen im Südwesten haben sich zusammengeschlossen, darunter Baden-Baden und Gaggenau. Sie wollen gemeinsam mit dem Land einen Forderungskatalog erarbeiten, um das Problem endlich einzudämmen (Foto: dpa).

Loffenau

Gleitschirmflieger stoßen zusammen Loffenau (uj) - Tragisches Unglück am späten Donnerstagnachmittag im Loffenauer Wald. Unterhalb der Teufelsmühle stießen am Nachmittag zwei Gleitschirmflieger zusammen und stürzten ab. Über die Unfallursache war zunächst nichts bekannt. Rettungskräfte sind im Einsatz (Foto: dpa).