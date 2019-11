Rettung aus 35 Metern Höhe

(uj) - Tragisches Unglück am späten Donnerstagnachmittag im Loffenauer Wald. Unterhalb der Teufelsmühle stießen am Nachmittag zwei Gleitschirmflieger zusammen und stürzten ab. Über die Unfallursache war zunächst nichts bekannt. Rettungskräfte sind im Einsatz (Foto: dpa). » - Mehr

(co) - Traumhaftes Wetter bescherte den Stadtwerken den erwarteten Besucheransturm bei ihrer Einladung, 9999 von Meister Langohr persönlich auf dem Merkur "versteckte" bunte Ostereier zu sammeln. Aus nah und fern strömten Familien herbei (Foto: Hecker-Stock).

Loffenau