Sprung in die Fünf-Sterne-Neuzeit

Elf moderne Apartments in drei Kategorien und eine Ferienwohnung erweitern nun das Angebot an Gästebetten. Das ist auch notwendig, so Pfeiffer. In Gaggenau gebe es ein Defizit an Übernachtungsmöglichkeiten: "Es fehlen jede Menge Betten" - und das "in einer Gegend, wo Tourismus großgeschrieben werden müsste." Stattdessen habe man vor allem Tagestourismus. "Das wird funktionieren", zeigte sich Pfeiffer sehr zuversichtlich, dass die Park Apartments einen vorhandenen Bedarf decken werden.

Hausherr Daniel Kleinmann griff diese Vorlage gerne auf. Ab zwei Übernachtungen seien Gäste willkommen - Feriengäste genauso so wie "moderne Nomaden" aus der Wirtschaft. Auch wer für mehrere Wochen oder Monate ein ansprechendes Domizil suche, werde sich zu Hause fühlen.

"Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels, aber deutlich günstiger", formulierte Kleinmann die Maxime. Anders als in einem Hotel oder in der Pension müssen sich die Gäste selber verpflegen.

Stammgäste



aus England



Kleinmann blickte auf das Jahr 1960, als die Eltern seiner Frau Judith und deren Bruder Thomas, Rosa und Otto Ehrhardt, das damalige Gästehaus begründeten. Sechs Jahrzehnte ist das her - in touristischer Hinsicht also Lichtjahre entfernt: Neun kleine Zimmer mit gemeinsamer Dusche und einer Herren- und einer Damentoilette sowie vier weitere Zimmer mit einer Dusche und einer Toilette für alle - so war das damals. Einzelzimmer sechs Mark pro Nacht, Doppelzimmer zwölf Mark, Frühstück 2,50 Mark, erinnerte Kleinmann.

Stets eine feste Größe und auch in Zukunft an Bord des Betriebs werde Thomas Ehrhard sein. Als konstante Größe und gerne gesehene Gäste waren auch Jenny Nickels und Graham Lovelock aus London bei der offiziellen Eröffnung zugegen. An die 20 Jahre schon schätzt das Paar das Haus in Bad Rotenfels für seine zwei Stippvisiten im Murgtal, einmal im Sommer und dann über Silvester logieren sie hier. "Er liest und ich gehe ins Rotherma", erzählte Jenny Nickels. In wenigen Tagen werden Freunde von ihnen ebenfalls in den Park Apartments Station machen. Dann stehen sicher auch Touren in die reizvolle Umgebung auf dem Urlaubsplan der Engländer.

Während Jenny Nickels im Berufsleben als Office Manager tätig war, verdiente sich Graham Lovelock als Zivilangestellter bei der Royal Army. Auf das frühere Gästehaus wurden sie durch einen Gaggenauer aufmerksam gemacht, der in London als Kunsthändler arbeitet.

www.park-apartments-gaggenau.de