Marcel darf Lieblingshobby nachgehen

Rastatt

Neue Dimension im Schlosshof Rastatt (fuv) - Peter Maffay, José Carreras, Elton John, die Fantastischen Vier und nun Sven Väth: Die Bandbreite der Künstler, die im Ehrenhof des Rastatter Barockschlosses auftraten, ist groß. Das Techno-Event "Cocoon in the Red Residence" ist eine neue Dimension (Foto: fuv).

Graz

Rohfleisch gewinnt EM-Silber Graz (rap) - Rope Skipper Lukas Rohfleisch hat bei der Europameisterschaft in Graz Silber in der Disziplin Freestyle gewonnen. Der 13-jährige Sportler der Burning Ropes aus Ottersweier überzeugte dabei mit dem höchsten Schwierigkeitslevel aller Teilnehmer (Foto: Oberländermedia).

Sinzheim

SVS: Mehr Power in der Offensive Sinzheim (red) - Der SV Sinzheim startet mit einem 20-köpfigen Kader in die Landesligasaison. Als Ziel peilen die Verantwortlichen eine bessere Platzieru ng als den neunten Rang der Vorsaison an. Vor allem in der Offensive hat sich die Stern-Truppe verstärken können (Foto: F. Vetter).

Au am Rhein

Open-Air-Lounge aufgebaut Au am Rhein (HH) - Jetzt können die Ferien starten: Innerhalb eines Arbeitstages hat Au am Rhein einen Jugendtreff bekommen. Auf dem früheren Spielplatz bei der alten Kiesgrube sind eine Open-Air-Lounge mit Pavillon und Sitzmöbeln und ein Dirt-Bike-Parcours entstanden (Foto: HH).