Schiff ahoi! Forbach (rag) - Das Wetter spielte mit beim Seenachtsfest des Gausbacher Gesangvereins "Freundschaft". Die Singgemeinschaft unter der Leitung ihrer Dirigentin Elisabeth Gliosca-Benz hatte für dieses Open-Air-Konzert am Steinsee am Samstag die passenden Lieder ausgewählt. Doch bevor die Gäste durch perfekt gesungene Shantys das Meer rauschen hörten, hatten die Helfer des Gesangvereins und des Forbacher Angelsportvereins das Areal um den Steinsee für das Event vorbereitet. An diesem See gehen die Forbacher Angler sonst ihrer Sportart nach. Es galt, Tische und Bänke aufzustellen, einen Sicherheitszaun, Beleuchtungen und die nötigen Absperrungen aufbauen. Da nur wenige Parkplätze zu Verfügung standen, hatten die Veranstalter einen Shuttle-Service vom Forbacher Bahnhof zum Festgelände organisiert. Wie Anke Hille, Vorsitzende des Angelsportvereins, und Herbert Fritz, Vorsitzender des Gesangvereins, zufrieden feststellten, waren genug freiwillige Helfer beider Vereine bereit, die notwendigen Arbeiten durchzuführen. Die rund 30 Sängerinnen und Sänger begeisterten die Besucher mit Seemannsliedern in traditionellen und modernen Arrangements. Der Männerchor besang die Heimat, wobei die Sänger Franz Schmuck, Peter Ruttau und Robert Weber die Stücke mit ihren Solostimmen bereicherten. Die Idee für dieses Freiluftkonzert hatte die Dirigentin der "Freundschaft". Für die Gäste war dies eine gute Möglichkeit, in idyllischer Landschaft und bei gutem Chorgesang abzuschalten und den Alltag zu vergessen. Für das leibliche Wohl hatten die Veranstalter mit gekühlten Getränken und einer reichlichen Speisekarte gesorgt.

