Generationenwechsel bei den Damen, Seriensieger bei den Herren

Graben

Graben-Neudorf (red) - Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Montagnachmittag in Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) gekommen. Laut Polizei war um kurz nach 17 Uhr ein 80-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw kollidiert (Foto: dpa).

Rastatt

Rastatt (red) - In der Barockstadt ist die Polizei am Samstag mit mehreren Widerständen konfrontiert worden. Darunter griff ein Mann grundlos zwei Fahrradfahrer an; in der Poststraße belästigte ein Mann die Gäste eines Restaurants und beleidigte die Polizisten (Symbolfoto: dpa).

Karlsruhe

Karlsruhe (red) - Ein 30-jähriger Algerier ist am Donnerstagabend von der Bundespolizei kontrolliert worden. Bei einer Identitätsprüfung erfuhren die Beamten, dass der Mann log, bereits sieben weitere Verfahren in seiner Akte vermerkt hat und schon gesucht wurde (Symbolfoto: dpa).