Mais letzter Fassanstich

Iffezheim

Spargelholf gewährt Einblicke Iffezheim (ar) - Karin und Stefan Schneider luden im Rahmen der Initiative "Gläserne Produktion" auf ihren Spargelhof in Iffezheim und gaben Antworten auf Fragen rund um den Spargelanbau. Ehrengast war Werner Räpple vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (Foto: Gangl).

Rheinmünster

Fleckvieh vor dem Wacholderhof Rheinmünster (jo) - Eine Herde Fleckviehrinder erblickt das Auge bei der Anfahrt zum Wacholderhof in Söllingen, einem Bioland-Betrieb. In der Kühltheke und in den Regalen des Hofladens finden sich fast nur eigene Produkte: Fleisch- und Wurstwaren sowie Kartoffeln (Foto: jo).