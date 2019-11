Mehr als 3 000 Zuschauer

Rastatt



Ehrung für 40 Jahre Selbstlosigkeit Rastatt (red) - Seit 40 Jahren setzt sich die Rastatterin Heidrun Schmidt-Schmiedebach unermüdlich für an Diabetes erkrankte Menschen ein. Nun wurde sie dafür mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia Felder verlieh in der Badner Halle die Auszeichnung für besonders engagierte Bürger (Foto: Stadt Rastatt). » Weitersagen (red) - Seit 40 Jahren setzt sich die Rastatterin Heidrun Schmidt-Schmiedebach unermüdlich für an Diabetes erkrankte Menschen ein. Nun wurde sie dafür mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia Felder verlieh in der Badner Halle die Auszeichnung für besonders engagierte Bürger (Foto: Stadt Rastatt). » - Mehr