Bald ruht die Baustelle nicht mehr

KSC: Traumstart perfekt Karlsruhe (rap) - Der Traumstart für den Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga ist perfekt: Die Schützlinge von Trainer Alois Schwartz besiegten am Samstagmittag im heimischen Wildpark Dynamo Dresden mit 4:2 und feierten im zweiten Spiel den zweiten Sieg (Foto: GES).

Neues Bad nimmt Formen an Baden-Baden (hol) - Die Bauarbeiten am neuen Strandbad in Sandweier (Foto: Walter) kommen voran. Wie berichtet, wird das Areal an der Halbinsel "Forlenspitze" im Kühlsee wenige Hundert Meter südwestlich des bisherigen Strandbads angelegt. Im Mai 2020 ist die Eröffnung geplant.

Abriss und Verkauf voll im Plan Baden-Baden (hol) - Der Abriss des alten Vincentiushauses in der Scheibenstraße (Foto: Walter) läuft planmäßig. Der Verkauf der neuen Luxuswohnungen, die auf dem Areal entstehen sollen, liegt ebenfalls voll im Plan. Bis Ende August soll von dem ehemaligen Pflegeheim nichts mehr übrig sein.

Versicherung im digitalen Wandel Karlsruhe (ml) - Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg befindet sich im digitalen Wandel. Knapp 4,2 Millionen Versicherte, 1,5 Millionen Rentner und 3 600 Mitarbeiter sollen künftig von den Vorzügen einer neuen Arbeitsweise profitieren können (Foto: DRV).