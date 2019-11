Generationenwechsel bei den Damen, Seriensieger bei den Herren

Waldachtal

Chaosfahrt mit Gabelstapler Waldachtal (dpa) - Ein 20 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Dienstag bei einer Fahrt mit einem Gabelstapler in Waldachtal bei Freudenstadt großen Schaden angerichtet - und seine Tat zuvor bei der Polizei angekündigt. Offenbar litt der junge Mann unter Liebeskummer (Symbolfoto: av).

Baden-Baden

Abgeordneten Wald beleidigt Baden-Baden (vn) - Eine 54 Jahre alte Frau, die den CDU-Landtagsabgeordneten Tobias Wald in einer E-Mail beleidigt hat, ist zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Wald hatte zuvor Strafanzeige gestellt: "Man darf sich nicht alles gefallen lassen." (Foto: dpa).

Graben

80-Jähriger stirbt in seinem Wagen Graben-Neudorf (red) - Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Montagnachmittag in Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe) gekommen. Laut Polizei war um kurz nach 17 Uhr ein 80-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw kollidiert (Foto: dpa).

Rastatt

Widerstand gegen Polizei Rastatt (red) - In der Barockstadt ist die Polizei am Samstag mit mehreren Widerständen konfrontiert worden. Darunter griff ein Mann grundlos zwei Fahrradfahrer an; in der Poststraße belästigte ein Mann die Gäste eines Restaurants und beleidigte die Polizisten (Symbolfoto: dpa).