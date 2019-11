Neuer Ortseingang für die Toscana des Murgtals

Gernsbach

15-Jährige triumphiert Gernsbach (red) - War die Zeit reif für einen Generationenwechsel beim TC Gernsbach? Die Frage stellte sich der Verein bei den Clubmeisterschaften. Mit Ja wurde sie nur bei den Damen beantwortet, bei denen sich die erst 15-jährige Karina Georgieva erstmals den Titel sicherte (Foto: TCG).

Rastatt / Baden-Baden

Badenrundreise für Bücherfans Rastatt/Baden-Baden (sl) - Eine Literaturreise für Bibliophile in Buchform macht auch in Rastatt und Baden-Baden Station. Der jetzt im Gmeiner-Verlag erschienene Band "Baden erlesen" stellt die schönsten Bibliotheken und literarischen Erinnerungsorte in Baden vor (Foto: red).

Stuttgart

Mehr Waldfläche im Südwesten Stuttgart (bjhw) - Baden-Württemberg hat auf die veränderten klimatischen Verhältnisse im Wald reagiert und neue Karten erstellen lassen, um Fehler auf Aufforstungen zu vermeiden. Untersucht wurde die Eignung von Baumarten bis zum Jahr 2100, so Forstminister Peter Hauk (Foto: dpa).

Rastatt / Baden-Baden

