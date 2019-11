"Provokationen, Müll und Gegröle"

Karlsruhe

Größter Polder am Oberrhein Karlsruhe (sj) - Das auf absehbare Zeit größte Polderprojekt Bellenkopf/Rappenwört am Oberrhein südwestlich von Karlsruhe kommt langsam voran. Das zuständige Landratsamt rechnet damit, dass der Planfeststellungsbeschluss bis Jahresende erreicht werden kann (Foto: dpa/av).

Iffezheim

Zeitplan für Erschließung steht Iffezheim (mag) - Die seit Jahren angestrebte Erweiterung des Industriegebiets östlich der L 75 soll im November begonnen werden und im Dezember nächsten Jahres abgeschlossen sein. Diesen Zeitplan stellte ein Planer des Ingenieurbüros Wald und Corbe dem Iffezheimer Rat vor (Foto: Walter).

Baden-Baden

Nachspiel vor Arbeitsgericht Baden-Baden (hez) - Mit einer symbolischen Trauerfeier hatten die Mitarbeiter des Ludwig-Wilhelm-Stifts am 28. Juni ihre Gefühle wegen der Kündigungen wegen der Schließung des Pflegeheims ausgedrückt. Dies führte nun zu einem Nachspiel vor dem Arbeitsgericht Karlsruhe (Foto: ar).

Iffezheim

Interview mit Baden-Racing Iffezheim (fk) - Mit dem Frühjahrsmeeting ist die erste Galoppveranstaltung 2019 auf der Turfbahn in Iffezheim vorbei, Neuerungen bei Wetten, Geläuf und Organisation mussten sich erstmals bewähren. In knapp vier Wochen steht die Große Woche an. Fazit und Ausblick (Foto: fuv).