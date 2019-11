Schutz vor Wasser im Keller

Schwarzwaldhochstraße

Auerwild extrem gefährdet Schwarzwaldhochstraße (red) - Die aktuellen Bestandszahlen für das Auerwild im Schwarzwald sind alarmierend. Nur noch rund 135 balzende Hähne konnten im Frühjahr ermittelt werden. Dies entspricht einem Rückgang um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Foto: LRA).

Bühl

"Bufdi" unterwegs in der Natur Bühl (red) - Seit fast einem Jahr ist Bastian Vogt "Bufdi" bei der Stadt Bühl: Er leistet seinen Bundesfreiwilligendienst im Umweltressort ab und ist dafür viel in der Natur unterwegs. Noch gibt es für Vogt keinen Nachfolger: Die Stelle ist ab September wieder zu besetzen (Foto: Stadt).