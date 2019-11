Kirschenplotzer in den Zehntscheuern Gernsba ch (red) - "Wie könnte man die Buchpremiere eines Gernsbacher Kochbuchs besser feiern als mit einem kulinarischen Menü in den Zehntscheuern?" Verlegerin Sabine Katz strahlte vor Stolz auf das gelungene Kochbuch "Kesselkohl und Kirschenplotzer" von Alexander Hoff, vereine es doch "auf geniale Weise 800 Jahre Gernsbach mit Rezepten, die alle in einem Zusammenhang zu unserer Geschichte stehen".



Jeder Epoche mit ihren passenden Rezepten ist ein Kapitel vorangestellt, in dem erläutert wird, was für diese Zeit typisch war, was für die Gernsbacher Bevölkerung von Bedeutung war und welche Einflüsse diese Ereignisse auf die regionale Küche hatten. Die Fotografien von Matthias Käser machen dieses Kochbuch zu einem echten Schmuckstück, heißt es in der Mitteilung der Bücherstube. Um einen Eindruck von der Vielfalt der Gerichte zu geben, hat Alexander Hoff (unterstützt von Volker Arntz) ein mehrgängiges Menü zusammengestellt, das die beiden Hobbyköche für den Premierenabend in den Zehntscheuern zubereitet haben. Trotz der vielen Portionen wurde jeder Teller liebevoll angerichtet und dekoriert. Im 13. Jahrhundert wurden in der Pfarrküche auch in Gernsbach oft schlichte Mahlzeiten mit Zutaten aus dem eigenen Kirchgarten zubereitet. So erhielten die Gäste als Gruß aus der Küche einen Linsensalat mit Birnen und Kresse. Zu jeder Epoche ein passendes Rezept



Am badischen Hofe speiste man im 14. Jahrhundert standesgemäß. Aus dieser Zeit stammt das Rezept für die grüne Gemüsesuppe mit Lauch und Mandelmilch. In der Renaissance brachte der Holzhandel beträchtlichen Reichtum nach Gernsbach. In den reichen Patrizierfamilien liebte man aufwendige Speisen, wie eine Hasenpastete mit Preiselbeeren. Da die beiden Köche für diesen Abend eine ganze Wildsau erstanden hatten, kreierten sie als Hauptgang eine Zusammenstellung aus mehreren Epochen: Ein Duett vom Wildschwein mit Speckknödeln. Den zart rosa gebratenen Wildschweinrücken hätten schon im Mittelalter die Grafen von Eberstein auf ihrer Tafel vorfinden können. Das Rezept für die Speckknödel allerdings wurde im 18. Jahrhundert von den Tirolern ins Murgtal gebracht. Pulled Pork kannte man damals noch nicht, es ist ein Rezept aus der Neuzeit. Die dazu gereichte Rotwein-Wacholder-Sauce machte diese Kombination zu einem ganz besonderen Geschmackserlebnis, heißt es im Bericht der Bücherstube weiter. 1849 spielt der letzte Akt der badischen Revolution in Gernsbach. Ein Kirschenplotzer könnte auf dem Speiseplan der revolutionären Feldküche gestanden haben: einfach, nahrhaft und preiswert - "und natürlich badisch lecker". Nach dem köstlichen Menü gab es zum Abschluss noch Espresso mit einem Marillenschnaps und frisches Florentiner-Gebäck. Auch in Gernsbach galten in der Renaissance Mode und Sitten aus Italien als der letzte Schrei. Peter Oetker vom Forum Zehntscheuern und Sabine Katz bedankten sich bei den zwei Köchen, beim Team vom Forum Zehntscheuern, die den Service an diesem Abend übernommen hatten, und bei den begeisterten Gästen für ihr Kommen. Die nächste Veranstaltung in den Zehntscheuern wird die "Lange Nacht der Denkmäler" am Samstag, 14. September, sein. Das Kochbuch "Kesselkohl und Kirschenplotzer - Ein kulinarischer Streifzug durch 800 Jahre Gernsbach" von Alexander Hoff gibt es zum Preis von 29,95 Euro in der Bücherstube Katz.

