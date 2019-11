Mehr als 30 000 Gäste schlichtweg "vergessen"

"Muss ich mir da was Passendes anziehen?", fragte Georg Kohlhas. Für ihn war es der erste Besuch im Museum, für Bruder Peter der achte oder neunte. Schon lange überlegt das Mitglied des Unimog-Clubs Gaggenau, sich einen Unimog oder einen "G" zuzulegen - "in meinem Freundeskreis haben schon alle einen" - aber zurzeit fehlt es an Platz und auch an Zeit, sich um das Fahrzeug zu kümmern.

Wenn die beiden gewusst hätten, dass sie Besucher Nummer 500 000 und 500 001 sind und damit nicht nur etwas geschenkt bekommen, sondern auch "mit aufs Foto" müssen, hätte sich Georg Kohlhas das mit der Garderobe vielleicht noch einmal überlegt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unimog-Museums. Für Geschäftsführerin Hildegard Knoop waren beide aber allemal "passend" genug. Sie überreichte dem einen eine Flasche edelsten Unimog-Whiskeys vom Bodensee und dem anderen zwei Museumspässe, mit denen die beiden ein Jahr lang sämtliche 320 Mitgliedsmuseen des deutsch-französisch-schweizerischen MuseumsPASSMusées kostenlos besuchen können. Denn 500 000 Besucher in 13 Jahren und zwei Monaten - das ist schon etwas ganz Besonderes.

Noch etwas, was aufmerksamen Zeitungslesern aufgefallen sein mag: Dass so bald nach der 450 000 Besucherin im Februar 2019 schon der 500 000. Besucher im Unimog-Museum begrüßt werden kann, liegt nicht daran, dass im halben Jahr dazwischen ganz außerordentliche Besucherrekorde aufgestellt worden wären, sondern dass aufgrund einer Panne in der elektronischen Erfassung die 30 143 Museumsbesucher des Jahres 2006 lange Zeit "vergessen" waren. Aber die wurden zwischenzeitlich wieder hinzu addiert - sehr zur Freude aller.

Seit mehr als 70 Jahren ist der Unimog ein faszinierender Teil der Nutzfahrzeuggeschichte. Das zeigt sich in vielen Arbeitseinsätzen weltweit und in einem eigenen Museum.

Im badischen Gaggenau, wo der Unimog über 50 Jahre produziert wurde, lädt das Unimog-Museum zum Staunen und Erleben ein. Das Museum ist eine Hommage an den Unimog und gleichzeitig eine Erinnerungsstätte zur Zeitgeschichte ab 1945, zu Wirtschaft und Arbeitsleben. Hier wird Technik begreifbar gemacht: durch eine Ausstellung verschiedener Unimog, vom Prototypen bis zur neuen Generation der Geräteträger. Durch Schnittmodelle und Fahrzeugteile, durch Bilder, Filme und Geschichten. Wer will, kann eine Führung buchen oder als Bei-(Fahrer) auf dem Parcours die Einzigartigkeit des Unimog selbst erleben.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag; 10 bis 17 Uhr.