Glücksgefühle auf dem Übungsgrün

(sazo ) - Das Heft zum Gernsbacher Kinderferienprogramm, das Claudia Großmann vom Kulturamt in der attraktiven Größe einer Westentasche zusammengestellt hat, hat so einiges zu bieten. Für die schönste Zeit des Jahres wurden "über 30 unterschiedliche Abenteuer, Ausflüge und Aktivitäten zusammengestellt, die Wissenswertes rund um die Bereiche Wasser, Sport, Natur, Kreatives und Spaß vermitteln", erläutert Petra Buschmann, die in diesem Jahr erstmals mit sechs Schülern aus Gernsbach ins benachbarte Bad Herrenalb gefahren ist, um dort die Grundregeln des Golfsports zu erlernen.

Die pädagogische Mitarbeiterin der Stadt Gernsbach begleitet seit vielen Jahren fast alle Outdoor Aktivitäten der Jugendlichen, damit bei den Ausflügen immer ein verantwortlicher Ansprechpartner zugegen ist. "In dieser Woche waren wir bereits am Heidesee in Forst, haben dort den Vogelpark besucht und waren natürlich auch auf den Riesenrutschen unterwegs", erzählt die Betreuerin, die ebenfalls von den lautlosen Jägern schwärmt, die sie mit einer anderen Gruppe im Infozentrum in Kaltenbronn erleben durfte. "Das Leben der Fledermäuse ist auch für uns Erwachsene mehr als spannend", so der Tenor, der darauf schließen lässt, dass die Hochmoorlandschaft vor den Toren der Stadt Gernsbach sicherlich zu weiteren Besuchen lockt. Während eine andere Gruppe beim Gernsbacher Sportfischerverein Petri Heil darauf aus ist, einen "Dicken Fisch" zu fangen, erlebten tags darauf die Begleiter von Petra Buchmann einen Sporttag in Bad Herrenalb.

"Am Golfplatz fährt man immer nur vorbei und verpasst die schöne Landschaft mit dem herrlichen Grün", merkt Buchmann an, als sie sich zusammen mit den Schulkindern auf das Putting Green stellt. Schon bei den ersten Versuchen, den kleinen Golfball ins Loch zu bugsieren, werden die Neugolfer mit den Regeln des Sports vertraut gemacht. Aufmerksam verfolgen die Schüler die Vorgaben von Golf-Profi Robert Fischer, der schnell den Ruf eines strengen Lehrers bekommt. Doch das Spiel in freier Natur begeistert.

Wer mehr über Ballsportarten erfahren möchte, ist am 14. August beim Tennisclub Gernsbach willkommen. Und wer dazu ein eigenes Outfit braucht, der kann das Wichtigste bei einem Workshop von Petra Buschmann erfahren, wenn Stoffreste und Jeans eine neue Funktionalität bekommen.

Zu guter Letzt gibt es am 28. August eine Fahrt zur Stuttgarter Wilhelma. Ein Ausflug, auf den sich Petra Buchmann besonders freut, denn "dort werde nicht nur ich an meine unbeschwerten Sommertage zur Kinderzeit erinnert".