Alice Welsch und Robin Fellmoser neues Königspaar

Cottbus

FC Bayern ohne Probleme weiter Cottbus (red) - Rekord-Pokalsieger FC Bayern München ist am Montag nach einem 3:1 beim Regionalligisten Energie Cottbus in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Treffer für den Bundesligisten erzielten Robert Lewandowski, Kingsley Coman und Leon Goretzka (Foto: AFP). » Weitersagen (red) - Rekord-Pokalsieger FC Bayern München ist am Montag nach einem 3:1 beim Regionalligisten Energie Cottbus in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Treffer für den Bundesligisten erzielten Robert Lewandowski, Kingsley Coman und Leon Goretzka (Foto: AFP). » - Mehr

Gernsbach

Wissenstransfer in beide Richtungen Gernsbach (for) - Fast 9 000 Kilometer hat die Medizinerin Hui Feng zurückgelegt, um im Mediclin-Reha-Zentrum mehr über die Rehabilitationsmaßnahmen in Deutschland zu erfahren. Feng ist in der Millionenstadt Nanjing als Chefärztin der Neurologie in einer Uniklinik tätig (Foto: for). » Weitersagen (for) - Fast 9 000 Kilometer hat die Medizinerin Hui Feng zurückgelegt, um im Mediclin-Reha-Zentrum mehr über die Rehabilitationsmaßnahmen in Deutschland zu erfahren. Feng ist in der Millionenstadt Nanjing als Chefärztin der Neurologie in einer Uniklinik tätig (Foto: for). » - Mehr

Baden-Baden

Arbeiten sind im Zeitplan Baden-Baden (hez) - Als Baustelle präsentiert sich zurzeit ein Teil der Yburgstraße (Foto: hez) in Steinbach, deren Sanierung ein mehrjähriges Projekt ist. Die Arbeiten befinden sich im Zeitplan. Dies wurde jetzt bei der Baustellenrundfahrt der Stadtverwaltung deutlich. » Weitersagen (hez) - Als Baustelle präsentiert sich zurzeit ein Teil der Yburgstraße (Foto: hez) in Steinbach, deren Sanierung ein mehrjähriges Projekt ist. Die Arbeiten befinden sich im Zeitplan. Dies wurde jetzt bei der Baustellenrundfahrt der Stadtverwaltung deutlich. » - Mehr