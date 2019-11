Auf unnötigen Verpackungsmüll verzichten

"New Pop goes green" Baden-Baden (hol/red) - Unter dem Motto "New Pop goes green" kündigt SWR 3, Veranstalter des New-Pop-Festivals in Baden-Baden, viele Neuerungen an. Sie alle haben die Nachhaltigkeit zum Ziel. Unter anderem soll es ein passendes Bahnangebot geben (Bild: SWR/Björn Pados). » Weitersagen (hol/red) - Unter dem Motto "New Pop goes green" kündigt SWR 3, Veranstalter des New-Pop-Festivals in Baden-Baden, viele Neuerungen an. Sie alle haben die Nachhaltigkeit zum Ziel. Unter anderem soll es ein passendes Bahnangebot geben (Bild: SWR/Björn Pados). » - Mehr