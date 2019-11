Spektakulärer Abflug auf Michelbacher Friedhof

(red/uj) - Spektakulärer Unfall auf der L 613 am Ortseingang von Michelbach. Ein Motorradfahrer befuhr mit seinem Krad die Landesstraße von Freiolsheim in Richtung Michelbach. In Höhe des Friedhofs Michelbach kam der 24-Jährige in einer dortigen Linkskurve nach Angaben der Polizei vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und mangelnder Fahrpraxis nach rechts von der Fahrbahn ab.

Er durchschlug mit seinem fahrbaren Untersatz ein Zaunelement des Friedhofs, hob mit seinem Krad laut Zeugen etwa 1,5 Meter ab, "flog" beziehungsweise fuhr nach seinem Aufprall weitere etwa 35 Meter durch das abschüssige Friedhofsgelände und beschädigte zwei Urnengräber (aufgestellte Steinvasen und Figuren) sowie einen massiven Grabstein, der dadurch vollständig umgerissen wurde. "Das Krad mitsamt Fahrer kam auf einem weiteren Grab totalbeschädigt in Endlage", so die Polizei. Der Fahrer verletzte sich durch den Verkehrsunfall schwer. Weitere Besucher des Friedhofs blieben unverletzt, informiert das Polizeipräsidium Offenburg auf BT-Anfrage. Den Schaden am Motorrad, das abgeschleppt werden musste, schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Die weiteren Schäden konnten von den Beamten noch nicht beziffert werden. Der Unfall ereignete sich bereits am Samstag gegen 19.10 Uhr.

Am Dienstagmorgen gab es auf der L 613 einen weiteren Unfall mit einem Motorrad. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein Fahrfehler einem 23 Jahre alten Motorradfahrer auf der Landesstraße zwischen Michelbach und Freiolsheim zum Verhängnis.

Gegen 10.50 Uhr war er dort talwärts unterwegs, als er infolge eines Fahrfehlers stürzte und in einem Graben landete. Mit schweren Beinverletzungen wurde der Zweirad-Lenker durch den alarmierten Rettungsdienst in das Rastatter Klinikum gebracht. An seinem Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von rund 3 000 Euro.