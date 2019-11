Tourist-Info meistert Qualitätscheck

Nur Touristinformationen, die über eine sehr gute Beratungsqualität verfügen, umfangreiche touristische Informationen und zusätzliche Dienstleistungen für Gäste anbieten, können die Auszeichnung erhalten. Die Servicestandards für die i-Marke hat der DTV bundesweit festgelegt. Nicht alle Touristinformationen genügen diesen Ansprüchen, betont die städtische Pressestelle.

In Gernsbach überprüfte der DTV bei der Nachzertifizierung zunächst, ob die Tourist-Info die 14 Mindestkriterien erfüllt. Dabei geht es um die Infrastruktur, zum Beispiel die Ausschilderung auf Zufahrtswegen. Außerdem muss das Personal qualifiziert sein, so hat mindestens ein Mitarbeiter eine Weiterbildung in den vergangenen zwei Jahren absolviert. Vor allem gehe es um Service - die Tourist-Info hat beispielsweise kostenlose touristische Grundinformationen über den Ort und die Region bereitzuhalten. Bürgermeister Julian Christ freut sich über die erneute Auszeichnung: "Ein Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen in der Tourist-Info, die unsere Gäste immer mit großer Kompetenz und Freundlichkeit beraten."

Nach der Erfüllung dieser Grundvoraussetzungen folgte ein umfassender Qualitätscheck vor Ort. 40 Kriterien stehen auf der Prüfliste: So lassen sich die Außenanlage und die räumliche Ausstattung der Touristinformation detailliert analysieren. Beim Informationsangebot wird überprüft, ob es lokale oder regionale Tourist-Cards, ÖPNV-Angebote für Touristen gibt und ob die Gäste wichtige Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen erhalten. Die Prüfer kontrollieren auch den personellen Service, also ob beispielsweise die Betreuung ausländischer Gäste durch die ständige Präsenz von mindestens einer Person für Auskünfte in englischer Sprache gewährleistet ist.

Melanie Mußler, Leiterin der Tourist-Info und des Kulturamts der Stadt Gernsbach, freut sich über das Ergebnis des Prüfverfahrens: "Wir sind stolz darauf, die Qualitätskontrolle erfolgreich gemeistert und uns auch in den unangekündigten Tests so gut bewährt zu haben. Anhand der vom DTV erhaltenen Analyse werden wir daran arbeiten, unsere Kompetenz weiter auszubauen und so noch mehr Kundenzufriedenheit zu erreichen."

Die Tourist-Info der Stadt Gernsbach darf nun drei Jahre lang mit der i-Marke werben. Dann steht eine erneute, umfangreiche Überprüfung durch den Deutschen Tourismusverband an.