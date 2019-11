Schmuckstücke jüngerer automobiler Geschichte

Baden-Baden

Baden-Baden

Oldtimerschätze am Start Baden-Baden (vgk) - Der Automobilclub Rheintal ließ die Herzen von Oldtimerfans höherschlagen. Zum ersten Mal trat der Verein als Veranstalter der Historik-Baden-Veranstaltung auf. Am Start an der Talstation der Merkurbahn waren 56 automobile Oldtimerschätze zu sehen (Foto: vgk).

Baden-Baden

Große Vielfalt beim Oldtimer-Meeting Baden-Baden (hez) - Mit bis zu 25 000 Besuchern rechnet Veranstalter Marc Culas beim 43. Internationalen Oldtimer-Meeting in Baden-Baden, das am Wochenende vom 12. bis 14. Juli stattfindet. Er verspricht "eine Vielfalt an Marken, wie wir sie noch nie hatten" (Foto: hez).

Gaggenau

Strandbad im Traischbachtal Gaggenau (wess) - In Gaggenau gab es früher schon einmal ein Naturbad. Vor 90 Jahren, am 1. Juni 1929, wurde es als Strandbad in Betrieb genommen. Anfangs gab es getrennte Liegeflächen für Männer und Frauen - mit entsprechender Beschilderung (Repro: Wessel).

Gaggenau

Netzwerk für den Wohlstand Gaggenau (vgk) - Elektromobilität und der damit in der Automobilindustrie einhergehende Wandel zogen sich nicht nur verbal, sondern auch optisch wie ein roter Faden durch die Maikundgebung der IG-Metall unter dem Motto "Zukunft, denken, gestalten, verändern" (Foto: Gareus-Kugel).