Niemand hat etwas zu verschenken

Weil am Rhein

Hotelgäste evakuiert Weil am Rhein (lsw) - Nach einem Feuer in einem Lokal in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) sind 14 Gäste eines angrenzenden Hotels in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst noch unklar, ebenso die Schadenshöhe (Symbolfoto: av).

Baden-Baden

Feuer in Ooser Unternehmen Baden-Baden (red) - Bei einem Feuer ist am Freitag gegen 10.40 Uhr in einem in der Ooser Dr.-Reckeweg-Straße gelegenen Betrieb ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Offenbar hatten sich Kunststoffreste in einem Kanal entzündet. Es wurde niemand verletzt (Foto: bewa).

Karlsruhe

Großeinsatz in Karlsruhe Karlsruhe (red) - Zu einem Großeinsatz sind am Freitagmorgen Polizei und Feuerwehr in der Karlsruher Waldstadt ausgerückt. Eine an der Friedrichstaler Allee gelegene Forsthütte brannte vollständig ab. Auch ein Kleintransporter wurde zerstört (Foto: Einsatz-Report24).

Gutach

Schwarzwaldbahn: Güterzug kracht in Lkw Gutach (lsw/red) - Ein Güterzug ist auf der Schwarzwaldbahn in Gutach (Ortenaukreis) gegen 11 Uhr mit einem Lastwagen zusammengestoßen und dabei zum Teil entgleist. Die Strecke zwischen Gutach und Hausach wurde nach dem Unfall gesperrt. Der Lkw-Fahrer wollte offenbar wenden (Foto: dpa).