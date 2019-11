Spiel für Erwachsene auf hohem Niveau









Zu erklären, dass es sich bei diesem interessanten Sport nicht um ein Murmelspiel für Erwachsene, es stattdessen schon im Frankreich des 13. Jahrhunderts seine Wurzeln hat, dem italienischen Boccia ähnelt, Parallelen zum eisigen Curling aufweist, hieße die sprichwörtlichen Eulen nach Athen zu tragen. Besonders in Frankreich und auch Deutschland ziemlich populär, kann dieser Sport zu jeder Jahreszeit ausgeübt werden. Vor allem ist die Annahme falsch, dass es sich um einen leichten Zeitvertreib für wenige gelangweilte männliche Pensionäre handelt. Denn die Beteiligung am diesjährigen Murginsel-Turnier überraschte durch den breiten Altersdurchschnitt, die Beteiligung überraschend vieler Frauen und die Anzahl der Teilnehmer. Insgesamt 44 Mannschaften fanden den Weg zu den Austragungsfeldern der Gernsbacher Boule-Freunde. Die Mannschaften aus Gernsbach, Bühl, Achern, Karlsruhe, Malsch, Mühlacker und anderen Orten in Süddeutschland hatten viel Spaß und Spannung auf den wunderbar gelegenen zahlreichen Spielbahnen zwischen den beiden Wasserläufen der Murg und im Kurpark. "Besonders schön ist es immer wieder", wie Vereinsbeisitzer Jürgen Zimmerlin im BT-Gespräch betont, "dass auch in diesem Jahr neun Mannschaften aus Baccarat dabei waren". In der Formation Doublette formée konnte nach drei Vorrunden bis 13 Punkte die Rangliste der Teilnehmer erstellt werden. Danach ermittelten die 16 besten Mannschaften im K.O.-System ihre Sieger. Da die Anzahl der Mannschaften über 32 lag, wurde ein B-Turnier ausgerichtet. Nach spannenden Achtel-, Viertel- Halb- und Finalkämpfen standen in den regnerischen Abendstunden die Finalergebnisse fest. Im A-Turnier belegten Titi und Jacky (Baccarat) den ersten Platz vor den Zweitplatzierten Franzosen Freddy und Thierry. Natalie und Ilka aus Ludwigshafen schafften den dritten Platz, gefolgt von Felice und Axel aus Achern. Im B-Turnier hießen die Siegermannschaften: Thomas und Margarete (Malsch), Reiner und Christian, Niko und Wolfgang. Den vierten Platz belegten Dirk und Christian aus Karlsruhe.

Trotz unsicherer, zeitweise sogar feuchter Witterungsverhältnisse hatten alle Teilnehmer und Zuschauer sichtlich Spaß und genossen die gute Bewirtung und Gastfreundschaft der Gernsbacher Boule-Freunde. Wie der Verein betont, sind alle Interessierten jederzeit willkommen: Der Platz auf der Murginsel wird jeden Tag bespielt.