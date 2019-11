Formfehler bei der Wahl

Oppenau

Honigernte halbiert sich Oppenau (red) - Die Honigernte in Deutschland hat sich im Frühjahr wegen des schlechten Wetters mehr als halbiert. Nur 10,3 statt 21 Kilogramm fielen im Schnitt je Bienenvolk an. Der Oppenauer Imker Christoph Koch (Foto: von Dewitz/dpa) sprach vom schlechtesten Jahr seit 1975.

Mayen

Magere Honigernte im Südwesten Mayen (lsw) - Die Imker in Baden-Württemberg haben in diesem Frühjahr einen heftigen Ernteeinbruch verkraften müssen. Im Schnitt brachte jedes abgeerntete Bienenvolk in der Frühtracht nur 10,8 Kilogramm Honig ein - mehr als ein Drittel weniger als vor einem Jahr (Symbolfoto: dpa).

Stuttgart

Imker hadern mit Volksbegehren Stuttgart (lsw) - Die Imker im Land fürchten negative Konsequenzen vom geplanten Volksbegehren gegen das Artensterben. "Einige Dinge sind nicht so, wie man sie sich vorstellt", sagte Ulrich Kinkel, Präsident des Landesverbands Württembergischer Imker (Foto: dpa).