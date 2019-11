Sperrungen und Erschütterungen

Bühl

Neue Ortsmitte für Eisental Bühl (sre) - Von einem "historischen Moment für Eisental" sprach Ortsvorsteher Jürgen Lauten auf dem Trottenplatz: Mit einem symbolischen ersten Baggerbiss starteten die Bauarbeiten auf dem Platz, der zu einer komplett neuen Ortsmitte umgestaltet werden soll (Foto: sre).

Gernsbach

Tunnel wird nachgerüstet Gernsbach (red) - Der Gernsbacher Tunnel erhält vier Rettungstreppenhäuser. Die Arbeiten sollen am 2. September beginnen und etwa 18 Monate dauern. An acht Wochenenden wird die Röhre gesperrt. Das Regierungspräsidium bietet am 29. August eine Infoveranstaltung an (Foto: av).

Rastatt

Arbeiten an Stadtbahntrasse Rastatt (red) - Wegen Arbeiten am Untergrund der Bahntrasse zwischen Rastatt und Muggensturm kommt es von Dienstag, 20. August, bis zum 7. September im Stadtbahnverkehr zwischen Rastatt und Karlsruhe zu Zug- und Halteausfällen. Hier die Details (Symbolfoto: av).

Baden-Baden

Rückbau des Stauwerks Baden-Baden (cri) - Im Grünbachtal wird eine neue Brücke (Foto: cri) errichtet und das Stauwerk zurückgebaut. Die Maßnahmen sind Teil des großräumigen Hochwasserschutzausbaus im Bereich der Einmündung der Alten Landstraße in die B3 zwischen Sinzheim und Steinbach.