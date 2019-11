Von der Siedlung zur Murgschifferstadt

Stuttgart

2 360 Fußballfelder verbraucht Stuttgart (fk) - Die Siedlungs- und Verkehrsflächen in Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr um etwa 4,5 Hektar pro Tag gewachsen. Sie umfassten somit im Jahr 2018 521 952 Hektar, was einen Anteil von 14,6 Prozent an der gesamten Landesfläche bedeutet (Grafik: BT/Stat. Landesamt). » Weitersagen (fk) - Die Siedlungs- und Verkehrsflächen in Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr um etwa 4,5 Hektar pro Tag gewachsen. Sie umfassten somit im Jahr 2018 521 952 Hektar, was einen Anteil von 14,6 Prozent an der gesamten Landesfläche bedeutet (Grafik: BT/Stat. Landesamt). » - Mehr

Baden-Baden

Nachbarschaftshilfe seit 50 Jahren Baden-Baden (co) - Im Jahr 1969 wurde die Ooswinkelgemeinschaft gegründet. Seither werden die Nachbarschaftshilfe und die Geselligkeit ganz offiziell ganz groß geschrieben. Mit einem dreitägigen Gumpenfest feiert die Bürgervereinigung ihr Jubiläum (Foto: Hecker-Stock). » Weitersagen (co) - Im Jahr 1969 wurde die Ooswinkelgemeinschaft gegründet. Seither werden die Nachbarschaftshilfe und die Geselligkeit ganz offiziell ganz groß geschrieben. Mit einem dreitägigen Gumpenfest feiert die Bürgervereinigung ihr Jubiläum (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr

Au am Rhein

Au am Rhein wohl noch älter Au am Rhein (HH) - In Au am Rhein ist das neue Heimatbuch zur Dorfgeschichte präsentiert worden. Anlass ist die Feier des 1200-jährigen Jubiläums. Das Buch legt indes nahe, dass Au schon in der Antike besiedelt war. Römische Überbleibsel machen das wahrscheinlich (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - In Au am Rhein ist das neue Heimatbuch zur Dorfgeschichte präsentiert worden. Anlass ist die Feier des 1200-jährigen Jubiläums. Das Buch legt indes nahe, dass Au schon in der Antike besiedelt war. Römische Überbleibsel machen das wahrscheinlich (Foto: HH). » - Mehr

Rastatt

Jay Alexander zu Gast Rastatt (red) - Einer der wohl bekanntesten Tenöre in der Region, Jay Alexander, wird unter anderen beim Seniorennachmittag am Sonntag, 23. Juni, auftreten. Gratis Eintrittskarten gibt es am Montag, 17. Juni, von 9 bis 11.30 Uhr bei Sarah Schereda im Rossi-Haus (Foto: pr/Archiv). » Weitersagen (red) - Einer der wohl bekanntesten Tenöre in der Region, Jay Alexander, wird unter anderen beim Seniorennachmittag am Sonntag, 23. Juni, auftreten. Gratis Eintrittskarten gibt es am Montag, 17. Juni, von 9 bis 11.30 Uhr bei Sarah Schereda im Rossi-Haus (Foto: pr/Archiv). » - Mehr