Ein Korso nur mit Gaggenauern



Die ganze Vielfalt dessen, was seit 1894 in den Gaggenauer Automobilwerkstätten gefertigt, wurde, spiegelt sich in diesem historischen Fahrzeugkorso am Sonntagmittag wider. In ihm sind tatsächlich 105 der 125 Jahre Gaggenauer Automobilgeschichte mit Fahrzeugen vertreten - vom Orient-Express von 1897 bis zum letzten Unimog aus Gaggenauer Produktion von 2002. "Dazwischen" bietet eine so noch nie gezeigte Sammlung von historischen Nutzfahrzeugen in Fahrt, und zwar - fast - vollständig auf eigener Achse, reichlich Gelegenheit zu schauen, zu staunen und in Erinnerungen zu schwelgen.

Zwischenstation vor dem Rathaus

Auf einen Bergmann-"Liliput" von 1905, einen Lkw der Süddeutschen Automobilwerke von 1909 und einen Benz-Lkw von 1916 folgen Laster, Feuerwehr-Fahrzeuge und Unimog aus verschiedenen Jahrzehnten. Darunter sind so schöne wie seltene Schätzchen wie der "KohlenKuli" aus dem Jahr 1953 oder der LP 333 "Tausendfüßler" von 1960 - von privaten Leihgebern und auch vom Werk Wörth der Daimler AG zur Verfügung gestellt.

Das Unimog-Museum hat Kontakt zu anderen Museen wie dem Technikmuseum Speyer und dem Verkehrsmuseum Karlsruhe aufgenommen und den historischen Korso organisiert. Auch über die Feuerwehr wurden Fahrzeuge, die einst in Gaggenau gebaut wurden, vermittelt. Die Fahrzeuge können nicht nur bei ihrer Fahrt durch ihre "Geburtsstadt" bewundert werden, sondern auch am Marktplatz sowie am Unimog-Museum. An beiden Orten wird Moderator Stefan Schwaab Interessantes über sie berichten.

Der Korso startet um 14.30 Uhr am Werk Gaggenau und bewegt sich über die Hauptstraße zum Marktplatz. Über Konrad-Adenauer-Brücke, Bismarckstraße und Rotherma-Kreisel geht es in den Kurpark von Bad Rotenfels. Am Unimog-Museum besteht noch einmal Gelegenheit, die rund 30 Fahrzeuge gründlich in Augenschein zu nehmen. Der Jubiläumskorso ist eingebettet in ein großes Festprogramm mit Livebands, Straßentheater, Bewirtung und Tour de Gaggenau.