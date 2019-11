Kickern, kochen, chillen

- Wer in diesen Tagen im Jugend- und Familienzentrum in der Hauptstraße vorbeischaut, der kann es nicht übersehen: Der offene Treff ist frisch renoviert. "Der tägliche Betrieb hatte seine Spuren hinterlassen", berichtet Sozialpädagogin Laura Kolsch. Also wurde in Eigenarbeit abgeklebt, gestrichen, es wurden Wände verspachtelt sowie neue Möbel gebaut. Die Kosten für die Farbe hat die Stadt übernommen.

Der offene Treff ist für alle Jugendlichen geöffnet, betont sie. Neben unterschiedlichen Spielen wie Billard oder Dart gibt es verschiedene Ausflüge und Sportangebote. Zusammen mit Florian Knoblauch, der als pädagogische Fachkraft mitwirkt, sowie Atelier- und Werkstattpädagogin Gabi



Geigle bietet man jungen Mädchen und Jungs ab zehn Jahren einen "elternfreien Freiraum", wie sie lachend festhalten. "Natürlich haben wir auf alles immer ein Auge", ergänzt Florian Knoblauch, und eines ist selbstverständlich: Alkohol, Tabak und Drogen sind absolut tabu. "Ansonsten versuchen wir, uns immer an den Bedürfnissen und Interessen der Jugendlichen zu orientieren und sie in die Planung einzubeziehen", versichert Laura Kolsch.

Außerhalb der Ferien tummeln sich im Schnitt etwa 20 bis 30 junge Leute im offenen Treff zum Kickern oder zum Chillen, "im Winter mehr als im Sommer", weiß Gabi Geigle, "und wir machen auch gerne ,analoge' Spiele." Freitagnachmittags kann man sich zum gemeinsamen Kochen einfinden - und natürlich zum anschließenden Essen.

Weitere Informationen unter

www.kindgenau.de

Der offene Treff ist dienstags bis einschließlich freitags täglich von 15 bis 20 Uhr geöffnet.