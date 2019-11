Modellstadt mit Strom aus erneuerbarer Energie

(ema) - Dorothee Rudolph ist in ihr Amt als Rektorin der Grundschule Plittersdorf eingeführt worden. Sie ist bereits seit zwei Jahren dort tätig und wird sehr geschätzt, wie bei dem Festakt deutlich wurde. Schulrätin Carmen Huber sprach gar von einem "Hauptgewinn" (Foto: ema). » - Mehr

Gaggenau