Weniger Nadelholz - weniger Brandgefahr

Waldbrand bei Murg Murg (lsw) - Bei einem Waldbrand in der Nähe von Murg (Kreis Waldshut) sind etwa 5.000 Quadratmeter Baumbestand zerstört worden. Da der Brand an einem steilen Hang ausgebrochen sei, seien die Löscharbeiten am frühen Freitagmorgen sehr schwierig gewesen (Symbolfoto: dpa).

Deutschlandweite Hitzewarnung Offenbach (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst hat eine flächendeckende Hitzewarnung für ganz Deutschland herausgegeben. Die Warnung gilt derzeit für den Zeitraum zwischen 11 Uhr am Mittwoch und 19 Uhr am Donnerstagabend. Im Süden wird zudem vor hohen UV-Werten gewarnt (Symbolfoto: