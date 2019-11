Wo der Nachwuchs eifrig gärtnern darf

Steinmauern

"Aufgeben ist noch keine Option" Steinmauern (sawe) - Der Verein für Volkstanz und Heimatpflege Steinmauern sucht seit Jahren händeringend nach Mitstreitern und plant daher mehrere Aktionen, um neue Mitglieder zu locken. "Aufgeben ist noch keine Option", sagt der Vorsitzende Günter Köppel (Foto: sa we).

Baden-Baden

Mit Mini Cooper nach Bristol Baden-Baden (co) - Thomas Adam (Foto: co) und seine Frau Sarah fuhren mit ihrem 17 Jahre alten Mini Cooper nach Bristol, wo unter dem Motto "60 Jahre Mini Cooper" eine große Feier stattfand. Rund 7 500 Fahrzeuge aus über 50 Ländern boten vor Ort ein buntes Bild.

