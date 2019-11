Ein Drittel der abgeholten Lebensmittel ist für den Abfall

Baden-Baden

Ende für Stau-Qual in Sicht Baden-Baden (hez) - Rasch schreitet der Bau der Kreisverkehrsanlage am Bertholdplatz voran. Dies wird die Autofahrer freuen: Am 26. August soll dort die heftige Stau-Qual zu Ende gehen, denn stadteinwärts kann dann der Verkehr wieder auf der Lichtentaler Straße rollen (Foto: hez).

Stuttgart

Mehr Verkehrstote im Land Stuttgart (lsw/fk) - In den ersten sechs Monaten des Jahres sind mehr Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Insgesamt starben 214 Menschen. Im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg starben 14 Menschen (Foto: dpa).

Oppenau

Honigernte halbiert sich Oppenau (red) - Die Honigernte in Deutschland hat sich im Frühjahr wegen des schlechten Wetters mehr als halbiert. Nur 10,3 statt 21 Kilogramm fielen im Schnitt je Bienenvolk an. Der Oppenauer Imker Christoph Koch (Foto: von Dewitz/dpa) sprach vom schlechtesten Jahr seit 1975.