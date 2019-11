Ende November soll die Jahnhalle wieder nutzbar sein



Bis zum Frühjahr wird auch der Außenbereich fertig. "Ein ehrgeiziger Zeitplan", räumt Jürgen Lauten ein, der Chef der städtischen Hochbauabteilung. Der Architekt leitet federführend das Vorhaben, das seit einigen Jahren in der Warteschleife ist - und immer wieder verschoben wurde. "Die erste städtische Großbaustelle, bei der sehr viele Kriterien der Barrierefreiheit berücksichtigt wurden", berichtet Lauten. Mit der Expertengruppe Inklusion wurde vieles abgestimmt: Neben einer 15 Meter langen barrierefreien Rampe, von den fünf Behinderten-Parkplätzen (nebst Familienparkplätzen) direkt zum Eingang, über ein Leitsystem bis hin zu Bistrotischen in verschiedenen Höhen reicht die Bandbreite. So führt ein Leitsystem am Boden insbesondere sehbehinderte Menschen in die Halle.

Das Foyer wurde komplett entkernt. Außen wurde die Eingangstreppe entfernt. Die Fläche, die einst als "Biergarten" und Parkplatz diente, wird ebenerdig ausgebaut, sodass Anlieferung für die Küche einfacher wird. Auch Platz für einen Kühlwagen ist nun eingerichtet. Bislang musste Material durch den Haupteingang in die Halle gebracht werden. "Das wird alles einfacher", erklärt Lauten. Zudem entstehen etwa 60 Plätze für Fahrräder.

Bodentiefe Fenster auf einer Länge von 16 Metern prägen künftig das Foyer und damit das Gesicht der Halle. Davor entsteht eine terrassenartige Treppenanlage, die es ermöglicht, dass an warmen Tagen das Foyer nach außen geöffnet werden kann. Von innen wird so dem Foyer optisch "mehr Raum" verliehen. Flexibilität ist das Stichwort, das Jürgen Lauten am häufigsten über die Lippen kommt: So sind die Garderoben ebenso auf Rollen wie die Thekenelemente. Somit kann man die Garderobe vom hinteren Foyer wie bisher seitlich platzieren, um im hinteren Bereich beispielsweise eine Bar einrichten zu können. Ebenso können alle Garderoben weggerollt werden, um das Foyer komplett zu nutzen. Durch variables Mobiliar und die Neugestaltung sind kleine Lesungen und Vorträge möglich.

Neue Heizung und Klimaanlage

Bei der Sanierung wird im Rahmen der neuen elektrischen Installationen Klimatisierung, Lüftung und Beheizung berücksichtigt. Ebenso gibt es neue Beleuchtung und eine Verschattung in den Doppelglasscheiben. Ein neues Gesicht erhält der Außenbereich. Das beginnt bei einem Veranstaltungsschild an der Straße, geht weiter über neue Bäume und Sitzbänke bis hin zur Beschilderung der Halle selbst.