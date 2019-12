Knapp 30 Stunden Musik an zwei Tagen

Ottersweier

Feierabendhock kommt gut an Ottersweier (mig) - Da passte alles: Bereits am Freitagabend strömten Bes ucher zum Aspichhof. Zwei Tage vor dem großen Tag der offenen Tür wollten sie bei einem Feierabendhock die Atmosphäre auf dem schön gelegenen Hofgut oberhalb von Ottersweier genießen (Foto: mig).

Rastatt

Stadt hält an Konzept fest Rastatt (red) - Geschwindigkeitsrausch, Party und Geselligkeit sind vom 30. August bis 3. September beim Herbstjahrmarkt angesagt. Die Stadt Rastatt hält dabei an ihrem neuen Konzept mit noch mehr Festzeltstimmung und einem breiteren Angebot beim Krämermarkt fest (Foto: pr).

Rastatt

Rastatt wird zu Rockstatt Rastatt (marv) - Die Band We Are In Plastic (Foto: Lauser) richtet gemeinsam mit der Stadt Rastatt am Samstag, 7. September, zum ersten Mal das "Rockstatt Open Air" im Kulturforum in der Herrenstraße aus. Sechs Bands aus dem Land spielen von 16 bis 22 Uhr unter freiem Himmel.

Rastatt

Chillen im Murgpark Rastatt (red) - Eine Woche nach der wegen einer Gewitterwarnung abgesagten Premiere des "Murg-Chill-Out" ging es am Mittwoch im Murgpark los - mit der Band "J and the big B ′s". Das ausgefallene Konzert des Duos PAT und Bimbaz wird am 22. August nachgeholt (Foto: Stadt Rastatt).