Nasser Spaß für Kinder und viele Informationen









Da das Wetter am Sonntag hochsommerlich war, hätte die Stimmung im und am Feuerwehrgerätehaus, die Besucher durch weit aufgespannte Sonnenschirme geschützt, kaum besser sein können. Besonders die Kinder genossen es, sich in der Hüpfburg so richtig auszutoben.

Danach war es für sie ein Vergnügen, durch den Sprühregen des am Straßenrand liegenden prall gefüllten Löschschlauchs immer noch einmal durchzuflitzen. Anschließend konnten die Mutigsten unter Anleitung der Jugendfeuerwehr versuchen, den Wasserstrahl auf Zielobjekte, ein Schlauchteil oder die Fensteröffnung eines "Häuschens", aus doch einigen Metern Entfernung zu richten. Da war manchmal die Überraschung groß, wie viel Kraft nötig ist, um den Schlauch festhalten und den Wasserstrahl zielsicher lenken zu können. Nicklas Zalewski war am Sonntag einer derjenigen, der sich um die wasserbegeisterten Mädchen und Jungs kümmerte. Schon seit drei Jahren bei der Jugendfeuerwehr, freut er bereits jetzt darauf, wenn er zum diesjährigen "Blaulichttag" zusammen mit seinen jugendlichen und erwachsenen Kameraden zeigen kann, was Feuerwehrleute gemeinsam zu leisten vermögen.

Obwohl das vergangene Jahr kein ungewöhnliches war, wie Abteilungskommandant Matthias Müller im BT-Gespräch betonte, waren die Hilpertsauer Feuerwehrleute durch Alarme der Brandmeldeanlagen der ansässigen Fabriken, jetzt zusammen mit den Obertsroter Kollegen, gefordert. Am Sonntag war für die Hilpertsauer Bürger durch ihre Teilnahme eine Gelegenheit, ihr Vertrauen zu "ihren" Floriansjüngern auszudrücken.

Den Tag leiteten die Besuche von Kollegen anderer Feuerwehrabteilungen aus dem Murgtal ein. Ab 10 Uhr unterhielten die Aktiven des Musikvereins Hilpertsau die Besucher. Bis auf den Bänken und an den Biertischen die freien Plätze rar wurden, dauerte es noch etwas. Die Schuld daran gab Müller den hochsommerlichen Temperaturen, die zunächst eher in die Freibäder einluden. Die Festbesucher genossen indes das Angebot an deftigen Speisen und Getränken, die Vielzahl der Kuchen und Torten. Vor allem aber nutzten sie die Gelegenheit, sich mit Freunden und Bekannten zu treffen.

Neben gemütlichem Zusammensitzen bot sich für Neugierige und Interessierte die Chance, die Technik eines Feuerwehrautos zu bestaunen und sich mit Fragen an die Aktiven zu wenden. Wie ist die Feuerwehrabteilung organisiert? Wie viele Floriansjünger gehören zur Hilpertsauer Abteilung? Welche Einsätze waren in den zurückliegenden Monaten erforderlich? Retten die Feuerwehrleute auch meine Katze vom Dach? Wie viele Minuten vergehen vom Wählen der Notrufnummer 112 bis zum Eintreffen der Wehr? Was kann der Anrufer bis dahin nutzbringend tun? Antworten darauf gab es beim Tag der offenen Tür.