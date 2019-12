Leichtathleten feiern Jubiläum

Brüssel / Karlsruhe



Asylbewerber aus Karlsruhe tot im Meer Brüssel/Karlsruhe (dpa/lsw) - An der belgischen Küste ist die Leiche eines Irakers geborgen worden, der nach einem Asylantrag in Karlsruhe offenbar über den Ärmelkanal nach England schwimmen wollte. Er hatte behördliche Papiere aus der Fächerstadt bei sich (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa/lsw) - An der belgischen Küste ist die Leiche eines Irakers geborgen worden, der nach einem Asylantrag in Karlsruhe offenbar über den Ärmelkanal nach England schwimmen wollte. Er hatte behördliche Papiere aus der Fächerstadt bei sich (Symbolfoto: dpa). » - Mehr