Neue Schmutzwasserpumpe für Einsatz bei Unwettern

Berliner Panda-Dame trächtig Berlin (dpa) - Panda-Dame Meng Meng im Berliner Zoo ist trächtig. Der Zoo veröffentlichte am Dienstag eine Ultraschallaufnahme, auf der ein Embryo mit schlagendem Herzen zu sehen ist. Mit der Geburt, die ein seltenes Ereignis ist, wird in rund zwei Wochen gerechnet (Foto: dpa).

Musik absolut im Mittelpunkt Berlin - Kirill Petrenko ist als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker angetreten - am Freitag in der Philharmonie und am Samstag vor Zehntausenden Zuhörern am Brandenburger Tor. Dabei ist ihm nicht so sehr an Feiern gelegen. Die Musik steht absolut im Mittelpunkt (Foto: Zinken/dpa).

Nervenkitzel beim Klettern im Fels Bühl (wv) - Hohen Wert als Gemeinschaftserlebnis besaß das Sommerzeltlager der Bühler Pfadfinder in der Pfalz. Sie hatten Spaß bei der Erkundung von Burgen und beim Baden im idyllischen See, genossen Abenteuer im Hochseilpark und Nervenkitzel beim Klettern (Foto: pr).

"Philharmonische Solistin" Baden-Baden (dü) - Klavierwerke werden bei Konzerten der Baden-Badener Philharmonie in der Spielzeit 2019/2020 eine besondere Rolle spielen: Als "Philharmonische Solistin" wurde die in den USA lebenden chinesische Pianistin Fei-Fei Dong gewonnen (Foto: Jiyang Chen).