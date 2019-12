Leichtathleten feiern Jubiläum

Bühl

Zu Besuch bei der Zwetschgenhoheit Bühl (sre) - An Krönchen und Abendkleid ist Jessica Stiefel gewöhnt: Seit gut einem Jahr ist sie die amtierende Bühler Zwetschgenkönigin - und hat dabei schon einiges erlebt. In ihrer Position vertritt sie nicht nur die Zwetschge, sondern auch die Stadt Bühl (Foto: Reith) » Weitersagen (sre) - An Krönchen und Abendkleid ist Jessica Stiefel gewöhnt: Seit gut einem Jahr ist sie die amtierende Bühler Zwetschgenkönigin - und hat dabei schon einiges erlebt. In ihrer Position vertritt sie nicht nur die Zwetschge, sondern auch die Stadt Bühl (Foto: Reith) » - Mehr

Gaggenau

Wohnen kontra Gewerbe? Gaggenau (tom) - Wohnraum schaffen ist eines der zentralen Ziele der Gaggenauer Kommunalpolitik. Deshalb treibt die Stadt die Überplanung einer bisherigen Gewerbefläche an der Viktoriastraße voran. Doch ein Kfz-Betrieb sieht sich in seiner Existenz gefährdet (Foto: Walter). » Weitersagen (tom) - Wohnraum schaffen ist eines der zentralen Ziele der Gaggenauer Kommunalpolitik. Deshalb treibt die Stadt die Überplanung einer bisherigen Gewerbefläche an der Viktoriastraße voran. Doch ein Kfz-Betrieb sieht sich in seiner Existenz gefährdet (Foto: Walter). » - Mehr

Iffezheim

Hoffnungen ruhen auf Folie de Louise Iffezheim (red) - Die Iffezheimer Rennbahn steht ganz im Zeichen von Blau-Weiß und viele Fans hoffen auf einen Heimsieg des populärsten Iffezheimer Rennpferdes im sportlich wichtigsten Rennen des Tages. Am "KSC-Renntag" ruhen die lokalen Hoffnungen auf Folie de Louise (Foto: fso). » Weitersagen (red) - Die Iffezheimer Rennbahn steht ganz im Zeichen von Blau-Weiß und viele Fans hoffen auf einen Heimsieg des populärsten Iffezheimer Rennpferdes im sportlich wichtigsten Rennen des Tages. Am "KSC-Renntag" ruhen die lokalen Hoffnungen auf Folie de Louise (Foto: fso). » - Mehr

Baden-Baden / Rastatt

Festungswerke öffnen ihre Tore Baden-Baden/Rastatt (vn) - Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 1. September vor 80 Jahren wurde der Oberrhein Frontgebiet. Zur Erinnerung an die umfassenden Evakuierungen der Bevölkerung auf beiden Seiten des Flusses öffnen zahlreiche Festungswerke ihre Tore (Foto: dpa). » Weitersagen (vn) - Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs am 1. September vor 80 Jahren wurde der Oberrhein Frontgebiet. Zur Erinnerung an die umfassenden Evakuierungen der Bevölkerung auf beiden Seiten des Flusses öffnen zahlreiche Festungswerke ihre Tore (Foto: dpa). » - Mehr