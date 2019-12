Geburtstagsfest

Bühl



Zu Besuch bei der Zwetschgenhoheit Bühl (sre) - An Krönchen und Abendkleid ist Jessica Stiefel gewöhnt: Seit gut einem Jahr ist sie die amtierende Bühler Zwetschgenkönigin - und hat dabei schon einiges erlebt. In ihrer Position vertritt sie nicht nur die Zwetschge, sondern auch die Stadt Bühl (Foto: Reith) » Weitersagen (sre) - An Krönchen und Abendkleid ist Jessica Stiefel gewöhnt: Seit gut einem Jahr ist sie die amtierende Bühler Zwetschgenkönigin - und hat dabei schon einiges erlebt. In ihrer Position vertritt sie nicht nur die Zwetschge, sondern auch die Stadt Bühl (Foto: Reith) » - Mehr