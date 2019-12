Vertrauen auf bewährten Partner

(mm) - Nach etwas mehr als eineinhalb Jahren Bauzeit ist das Wasserwerk Schwarzenbach (Kosten rund 2,4 Millionen Euro) am Netz. Die Chlorierung des Wassers für Forbach und Raumünzach endet. Bürgermeisterin Buhrke besichtigte einen Druckunterbrecherschacht (Foto: pr). » - Mehr



Acht Kandidaten auf dem Podium Baden-Baden (cri) - Auf den Prüfstand gestellt haben am Mittwochabend zwei Mitglieder des Baden-Badener Presseclubs die Vertreter der acht zur Kommunalwahl am 26. Mai in Baden-Baden antretenden Parteien und Wählervereinigungen bei einer Podiumsdiskussion (Foto: cri).