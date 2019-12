Baubeginn am Waldse ebad

Rastatt

Förch: Kreiselbau verzögert sich Rastatt (sawe) - Eigentlich sollte am Montag mit dem Bau des Kreisels an der Förcher Kreuzung auf der L67 begonnen werden, doch die Maßnahme verzögert sich. Neuer Termin für den Baubeginn ist der 9. September; am Bauende zum Jahreswechsel soll sich aber nichts ändern (Foto: Lauser). » Weitersagen (sawe) - Eigentlich sollte am Montag mit dem Bau des Kreisels an der Förcher Kreuzung auf der L67 begonnen werden, doch die Maßnahme verzögert sich. Neuer Termin für den Baubeginn ist der 9. September; am Bauende zum Jahreswechsel soll sich aber nichts ändern (Foto: Lauser). » - Mehr

Gernsbach

Bauarbeiten am Tunnel Gernsbach Gernsbach (red) - Ab September müssen Verkehrsteilnehmer und Einwohner mit Behinderungen leben: Über mehrere Monate wird der Tunnel entlang der B 462 mit Rettungstreppenhäusern nachgerüstet. An bis zu acht Wochenenden wird der Tunnel komplett gesperrt (Foto: L. Gangl). » Weitersagen (red) - Ab September müssen Verkehrsteilnehmer und Einwohner mit Behinderungen leben: Über mehrere Monate wird der Tunnel entlang der B 462 mit Rettungstreppenhäusern nachgerüstet. An bis zu acht Wochenenden wird der Tunnel komplett gesperrt (Foto: L. Gangl). » - Mehr

Karlsruhe

KSC: Gegengerade wird abgerissen Karlsruhe (win) - Auch das letzte Stück vom "Karlsruher Old Trafford" (Bauleiter Frank Nenninger) wird schon bald Geschichte sein. Am Dienstag begann mit der Entfernung des Dachs der Abbruch der Gegengeraden im Wildparkstadion - ein höchst aufwendiges Verfahren (Foto: GES). » Weitersagen (win) - Auch das letzte Stück vom "Karlsruher Old Trafford" (Bauleiter Frank Nenninger) wird schon bald Geschichte sein. Am Dienstag begann mit der Entfernung des Dachs der Abbruch der Gegengeraden im Wildparkstadion - ein höchst aufwendiges Verfahren (Foto: GES). » - Mehr

Bühl

Trottenplatz in trockenen Tüchern Bühl (jo) - Die Umgestaltung des Trottenplatzes in Eisental ist - trotz angespannter Haushaltslage - in trockenen Tüchern. Die GAL beantragte in jüngster Ratssitzung überraschend, das Vorhaben abzublasen, fand dafür aber keine Mehrheit. Baubeginn ist am 19. August (Foto: bema). » Weitersagen (jo) - Die Umgestaltung des Trottenplatzes in Eisental ist - trotz angespannter Haushaltslage - in trockenen Tüchern. Die GAL beantragte in jüngster Ratssitzung überraschend, das Vorhaben abzublasen, fand dafür aber keine Mehrheit. Baubeginn ist am 19. August (Foto: bema). » - Mehr