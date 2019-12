Geburtstagsfest

Bühl

Impfgesetz umstritten Bühl (for) - Seit Monaten streitet Deutschland über die Frage, ob es ab 2020 eine Masern-Impfpflicht, wie Gesundheitsminister Jens Spahn sie fordert, geben soll oder nicht. Das Thema wird derzeit auch in Bühl diskutiert - die Meinungen gehen auseinander (Foto: dpa). » Weitersagen (for) - Seit Monaten streitet Deutschland über die Frage, ob es ab 2020 eine Masern-Impfpflicht, wie Gesundheitsminister Jens Spahn sie fordert, geben soll oder nicht. Das Thema wird derzeit auch in Bühl diskutiert - die Meinungen gehen auseinander (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Hauptschlagader voll gesperrt Baden-Baden (hol) - Wegen einer Sperrung der Hauptschlagader der Kurstadt - der Lange Straße in Höhe Festspielhaus - kam es in der Nacht zum Mittwoch zu anhaltenden Verkehrsproblemen im Zentrum (Foto: Margull). Die alten Schilderbrücken wurden abgebaut. » Weitersagen (hol) - Wegen einer Sperrung der Hauptschlagader der Kurstadt - der Lange Straße in Höhe Festspielhaus - kam es in der Nacht zum Mittwoch zu anhaltenden Verkehrsproblemen im Zentrum (Foto: Margull). Die alten Schilderbrücken wurden abgebaut. » - Mehr

Ötigheim

Willi Wachsam contra Elterntaxis Ötigheim (as) - Laufen statt Elterntaxi: Willi Wachsam ist ein kreisweit einzigartiges Projekt in Ötigheim, das Eltern dazu bewegen soll, Erst- und Zweitklässler auf sicheren Wegen gemeinsam zur Grundschule laufen zu lassen. Mit Beginn des neuen Schuljahrs geht es los (Foto: as). » Weitersagen (as) - Laufen statt Elterntaxi: Willi Wachsam ist ein kreisweit einzigartiges Projekt in Ötigheim, das Eltern dazu bewegen soll, Erst- und Zweitklässler auf sicheren Wegen gemeinsam zur Grundschule laufen zu lassen. Mit Beginn des neuen Schuljahrs geht es los (Foto: as). » - Mehr