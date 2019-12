Sattes Grün für die Schwarz-Weißen

Mehr als 10 000 ehrenamtliche Arbeitsstunden hätten die Vereinsmitglieder auf sich genommen, um das Hauptspielfeld zu erneuern und im hinteren Teil des Geländes den zusätzlichen Trainingsplatz anzulegen, resümiert Rudi Drützler: "Alle Arbeiten, die wir in Eigenregie erledigen konnten, haben wir auch selbst durchgeführt. Jeder hat mitangepackt."

Dazu zählen etwa die Pflasterarbeiten rund um die Rasenflächen herum sowie die Rodung der Fläche für den neuen Trainingsplatz. "Vorher war an dieser Stelle Wildnis", erzählt Drützler. Hinzu kam ein Problem, mit dem vorher keiner gerechnet hatte: Zauneidechsen. Denn nachdem bereits alle Weichen für einen Baubeginn ab dem Frühjahr 2017 gestellt waren, machte der Hochwasser-, Arten- und Landschaftsschutz dem FVR einen Strich durch die Rechnung. Für die Umsiedlung einer Zauneidechsenpopulation mussten zunächst mit viel Eigenleistung 250 Tonnen Sand, Schroppen und Schotter für neue Refugien für die Tiere bewegt werden. Die Folge: rund 20 000 Euro Mehrkosten.

Anfang Juni 2018 war es dann endlich soweit: Nachdem die neuen Flutlichtmasten mit modernster LED-Technik aufgestellt und die Pfosten für den Ballfangzaun errichtet worden waren, konnte mit der Aussaat des Rasens auf dem neuen Platz begonnen werden. Dazu wurde sogenannter Winterrasen verwendet, der in der kälteren Jahreszeit belastbarer sei.

"Schon knapp drei Monate später fand das erste Spiel auf dem neu angelegten Platz statt", erinnert sich Drützler und merkt an, dass es normalerweise unüblich sei, nach einem so kurzen Zeitraum schon auf frischem Grün zu kicken. "Bei vielen Vereinen wird ein neu angelegter Rasen erst nach einem Jahr bespielt." Der FVR habe allerdings nicht so lange warten können, denn nach dem Neubau des hinteren Platzes wurde mit dem Umbau des Hauptspielfelds begonnen. "Wir hatten die Baumaßnahmen zeitlich extra aufeinander abgestimmt, damit der Spielbetrieb problemlos weiterlaufen konnte."

Umbaukosten:





Rund 500 000 Euro



Dass sich der Verein dazu entschlossen hatte, neben dem Umbau auch einen komplett neuen Platz anzulegen, lag laut Drützler an den Kapazitätsengpässen: "Bei mehr als 200 Jugendspielern, die wir derzeit haben, war ein zusätzlicher Trainingsplatz notwendig."

Insgesamt würden die Baumaßnahmen den Verein rund 500 000 Euro kosten, davon übernehme die Stadt Gaggenau zehn Prozent. "Außerdem erhalten wir einen Zuschuss vom Badischen Sportbund, der 30 Prozent der Gesamtkosten zahlt. Den Rest stemmt der Verein selbst", bilanziert Drützler.

Die Pflege des neuen Rasens sei mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden. Auch der Wasserverbrauch sei enorm gestiegen: "Im Moment lassen wir den Rasen täglich beregnen. Weil er noch jung ist, braucht er am Anfang mehr Wasser", erklärt Drützler. Mit der Zeit werde der Wasserverbrauch aber wieder geringer werden. Außerdem müsse die Fläche bis zu zweimal pro Woche gemäht werden. Dazu hat sich der Verein einen größeren Rasenmäher angeschafft.

Finanzielle Unterstützung erhält der FVR auch durch Spender: "Unsere Rasenbausteinaktion kommt sehr gut an", so der Vorsitzende. Auf einer Tafel in Form eines Fußballfelds werden Firmen oder Privatpersonen festgehalten, die den Verein finanziell unterstützen.

Am 13. September möchte der FVR im Rahmen des Sportfests die Einweihung der neuen Rasenplätze feiern. Pfarrer Tobias Merz wird um 17 Uhr die Weihe der neuen Spielfelder vornehmen. Auch Oberbürgermeister Christof Florus hat sich angekündigt. Um 18 Uhr bestreitet die erste Mannschaft des FVR dann ihr erstes Bezirksligaspiel gegen den SV 08 Kuppenheim auf dem Hauptspielfeld.