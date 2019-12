"Es ist ein Vergnügen, damit zu fahren"

Gernsbach

Kinderspaß und Informationen Gernsbach (mm) - Zum traditionellen Tag der offenen Tür hatte die Abteilung Hilpertsau der Freiwilligen Feuerwehr Gernsbach eingeladen. Informationen über die Arbeit der Floriansjünger, viel nasser Spaß für den Nachwuchs und die Geselligkeit standen dabei im Mittelpunkt (Foto: ueb).

Basel

"Swim City", ein urbaner Trend Basel (cl) - Das Rheinschwimmen in Basel hat Tradition. Viele Schweizer Städte kultivieren das Flussschwimmen - längst ist es ein weltweites urbanes Phänomen. Dem Baden in der Stadt widmet sich bis Ende September auch die Ausstellung "Swim City" in Basel (Foto: Architekturmuseum).

Bühl

Folk-Band beim Kultursommer Bühl (red) - Der Bühler Kultursommer des Jahres 2019 hat noch zwei kostenlose Konzertabende zu bieten: Zunächst gastiert am Samstag, 17. August, mit Pigeons on the Gate (Foto: Karin Bischof) eine feste Größe der Schweizer Folkszene, der Abschluss gehört dann nochmals dem Jazz.