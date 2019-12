Ebner dieses Mal nur Dritter

Mit einer Top-Leistung sicherte sich Danny Mahr zum ersten Mal überhaupt den begehrtesten Titel der deutschen Sportholzfäller, berichten die Veranstalter. Vor mehr als 2 500 Zuschauern und bei strahlendem Sonnenschein sorgten die zehn besten Athleten des Landes in Oberhof für Action, Adrenalin und packende Duelle an Axt und Säge.

Startete der zum Favoritenkreis zählende Danny Mahr in der Axt-Disziplin Underhand Chop mit einer Zeit von 29,42 Sekunden noch als Drittplatzierter in den Wettkampf, sägte sich der Feuerwehrmann aus Hessen an der Motorsäge Stock Saw auf Rang zwei. In einem Herzschlag-Finale gegen den bis dato seit mehr als zwei Jahren ungeschlagenen Robert Ebner entschied Mahr die Deutsche Meisterschaft schließlich an der Rennmotorsäge Hot Saw mit einer neuen persönlichen Bestzeit für sich.

Mit Danny Mahrs Titel-Gewinn endete zugleich die Erfolgssträhne für den sechsmaligen Titelträger Robert Ebner, der sich nach dem Wettkampf gelassen zeigte. "Für mich ist es erleichternd, nicht mehr der Gejagte zu sein und damit auch nicht mehr so viel Druck zu haben", fasste der Forstwirtschaftsmeister und Sicherheitscoach aus Hörden seine Gefühle in Worte. Danny habe einen sehr guten Wettkampf bestritten und den Sieg verdient. "Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr aussieht."

Technische Probleme an der Säge



Auf seiner Facebook-Seite berichtete Ebner gestern, dass sich die technischen Probleme während des Trainings an der Hot Saw im Wettkampf fortgesetzt hatten.

Besonderen Grund zur Freude hatte der Zweitplatzierte Lars Seibert, der sich erstmals bei einer DM auf dem Treppchen positionieren konnte.

Neben dem Meistertitel konnte sich Danny Mahr zusätzlich über den Titel "Best Sawman" freuen; die Auszeichnung "Best Axeman, präsentiert von Ochsenkopf", ging an Robert Ebner - beide Titel ehren die besten Athleten in Axt- und Säge-Disziplinen.

Kurz nach der Deutschen Meisterschaft wirft das nächste Großereignis bereits seine Schatten voraus: Am 1. und 2. November trifft die Weltelite der Sportholzfäller im tschechischen Prag in Team- und Einzelwettkämpfen aufeinander. Als einer der besten sieben europäischen Meister steht Danny Mahr als Teilnehmer fest.