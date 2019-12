Premieren-Sieg bei Jubiläumsturnier in Reichental

Bühl

Jazz-Klänge mit Streichern Bühl (mf) - Das Jazzlight "Summertime" reihte sich als funkelnde Perle in die Kette erfolgreicher Konzerte der städtischen Bigband Brass & Fun ein. Geprägt war es von Premieren und Neuerungen: Erstmals hatten Bläser und Rhythmusgruppe klassische Streicher an ihrer Seite (Foto: mf). » Weitersagen (mf) - Das Jazzlight "Summertime" reihte sich als funkelnde Perle in die Kette erfolgreicher Konzerte der städtischen Bigband Brass & Fun ein. Geprägt war es von Premieren und Neuerungen: Erstmals hatten Bläser und Rhythmusgruppe klassische Streicher an ihrer Seite (Foto: mf). » - Mehr

Baden-Baden

Theater stellt Premieren vor Baden-Baden (ub) - Ist das gerecht? So lautet das Motto der neuen Spielzeit 2019/20 im Theater Baden-Baden. Gemeinsam mit den Dramaturginnen Kekke Schmidt und Leona Lejeune stellte Intendantin Nicola May die Premieren der künftigen Saison in einer Soirée vor (Foto: ub). » Weitersagen (ub) - Ist das gerecht? So lautet das Motto der neuen Spielzeit 2019/20 im Theater Baden-Baden. Gemeinsam mit den Dramaturginnen Kekke Schmidt und Leona Lejeune stellte Intendantin Nicola May die Premieren der künftigen Saison in einer Soirée vor (Foto: ub). » - Mehr

Baden-Baden

Mit Events gegen Kinokrise Baden-Baden (cl) - Mit Visionen gegen die Kinokrise: Der Baden-Badener Kino-Kongress will vom 9. bis 12. April Strategien für das Kino der Zukunft verhandeln. Mit Events und Premieren könnten mehr Besucher gelockt werden, sagt MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen (Foto: Viering). » Weitersagen (cl) - Mit Visionen gegen die Kinokrise: Der Baden-Badener Kino-Kongress will vom 9. bis 12. April Strategien für das Kino der Zukunft verhandeln. Mit Events und Premieren könnten mehr Besucher gelockt werden, sagt MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen (Foto: Viering). » - Mehr