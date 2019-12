"Aufzugskabinen" für die Murgbewohner Forbach (mm) - Autofahrern auf der B 462 im oberen Murgtal ist es nicht entgangen: An der Fischlift-Baustelle am Wehr bei Kirschbaumwasen haben die Arbeiten begonnen. Dort wird die Baugrube für das Gebäude, ausgehoben, in dem später der Hydro-Fischlift und die Lockstromturbine untergebracht werden. Dies teilt die EnBW auf BT-Anfrage mit.







Am Niederdruckwerk in Forbach gibt es eine zweite Fischlift-Baustelle. Seit dieser Woche laufen dort die Vorbereitungsarbeiten, die Baustelle wird eingerichtet, zuvor waren Kabel- und Leitungstrassen umgelegt worden. An beiden Wehren entstehen Hydro-Fischlifte. Diese Fischwanderhilfen sind ohne größere Eingriffe in die denkmalgeschützten Bauwerke realisierbar. Wegen enger Platzverhältnisse und schwankender Wasserstände sind klassische Fischtreppen nicht möglich, darüber hatte das Energieunternehmen bereits im Oktober 2016 die Bürger in der Forbacher Murghalle informiert. Die Fische werden in eine Art Aufzugskabine geleitet. Diese gleitet in einem Schacht nach oben oder unten . Dazu ist eine Lockströmung erforderlich, die Mindestwasserabgabe soll auf 1,6 Kubikmeter pro Sekunde erhöht werden. Zur Erzeugung der Energie für die Lockströmung ist eine Turbine vorgesehen, zu deren Betrieb eine Zuführungsrinne geplant. Hintergrund der Maßnahme ist die ökologische Durchgängigkeit der Murg gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Die erforderliche Investition pro Fischlift hatte die EnBW mit einem Betrag im mittleren einstelligen Millionenbereich angegeben.

