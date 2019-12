Bleiberecht mit Einschränkungen

Kirchheim unter Teck

Kroko-Attrappe kommt ins Museum Kirchheim unter Teck (lsw) - Die Attrappe eines Krokodilkopfes, die Mitte Juni für einen Polizeieinsatz und wohl auch mehrere Krokodil-Alarme an Seen rund um Kirchheim unter Teck gesorgt hatte, kommt ins Museum. Sie sei ja ein kleiner Teil der Stadtgeschichte (Foto: dpa)

Stippvisite auf Florentinerberg Baden-Baden (red) - Der Duft von Zitronen- und Orangenbäumchen weht inmitten der Parkanlagen des Florentinerberg. Diesen Duft wollten sich die naturliebenden Wanderfreunde, die auf einer botanischen Führung der Stadt dabei waren, nicht entgehen lassen (Foto: Yalman).

Berliner Panda-Dame trächtig Berlin (dpa) - Panda-Dame Meng Meng im Berliner Zoo ist trächtig. Der Zoo veröffentlichte am Dienstag eine Ultraschallaufnahme, auf der ein Embryo mit schlagendem Herzen zu sehen ist. Mit der Geburt, die ein seltenes Ereignis ist, wird in rund zwei Wochen gerechnet (Foto: dpa).