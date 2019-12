Mit Braunkohlen-Teeröl in die Erfolgsspur

Gaggenau

Sulzbacher hilft in Äthiopien Gaggenau (mm) - Andreas Kuppinger (23) ist Student am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Der Sulzbacher fliegt für den Verein Engineers Without Borders (EWB) am 8. September nach Äthiopien, um dort eine zuverlässige Trinkwasserversorgung sicherzustellen (Foto: EWB). » Weitersagen (mm) - Andreas Kuppinger (23) ist Student am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Der Sulzbacher fliegt für den Verein Engineers Without Borders (EWB) am 8. September nach Äthiopien, um dort eine zuverlässige Trinkwasserversorgung sicherzustellen (Foto: EWB). » - Mehr

Sinzheim

Dieseldiebe schlagen zu Sinzheim (red) - In der Nacht zum Dienstag ist ein Lkw-Fahrer Opfer eines Diebstahls geworden. Während sich der Mann in seinem Sattelzug, der auf dem Parkplatz eines Discounters stand, ausruhte, pumpten Diebe Diesel im Wert von Tausenden Euro ab (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - In der Nacht zum Dienstag ist ein Lkw-Fahrer Opfer eines Diebstahls geworden. Während sich der Mann in seinem Sattelzug, der auf dem Parkplatz eines Discounters stand, ausruhte, pumpten Diebe Diesel im Wert von Tausenden Euro ab (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

München

Sprit auf Autobahnen weit teurer München (dpa) - Autofahrer sparen durchschnittlich mehr als 20 Cent pro Liter, wenn sie vor oder nach der Autobahn tanken. Ein Liter Super E10 koste an Autobahntankstellen durchschnittlich 21,4 Cent mehr als abseits der Autobahn, teilte der ADAC mit (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Autofahrer sparen durchschnittlich mehr als 20 Cent pro Liter, wenn sie vor oder nach der Autobahn tanken. Ein Liter Super E10 koste an Autobahntankstellen durchschnittlich 21,4 Cent mehr als abseits der Autobahn, teilte der ADAC mit (Symbolfoto: dpa). » - Mehr