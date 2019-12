Industrialisierung, Tourismus und Gaggenau

Wiesbaden

Vorschau auf die Buchmesse Wiesbaden (red) - Bis 27. Oktober zeigt das Museum Wiesbaden "Harald Sohlberg - ein norwegischer Landschaftsmaler um 1900" (Foto: "Winternacht"/pr) vom Nationalmuseum Oslo. Damit weist Norwegen auf die Frankfurter Buchmesse hin, deren Gastland es im Oktober sein wird.

Junger Wirt auf Hornisgrindehütte Seebach (lsw) - "Einfach bombastisch", schwärmt ein Besucher beim Blick ins Tal auf der Terrasse der neuen "Grinde-Hütte" auf der Hornisgrinde. Sie passt nicht ganz ins Bild klassischer Wanderhütten. Nicolas Zepf ist dort der junge und dynamische Chef (Foto: dpa).

BT in Oberbruch unterwegs Bühl (gero) - Die Verwaltungsstelle der Stadt Bühl in Oberbruch ist so etwas wie ein "Mehrgenerationenhaus" - zumindest für Arnold Röll. Er ist seit 2009 Ortsbeauftragter des Stadtteils. In unsrer Serie "Mit dem Ortsbeauftragten unterwegs" begleitete ihn die BT-Redaktion (Foto: Hammes).

Selten gewährte Einblicke Rastatt (red) - "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" lautet das Motto am Tag des offenen Denkmals am 8. September. In Rastatt kann man einen Rundgang zu zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum begleiten oder das jüngst sanierte Rossi-Haus besichtigen (Foto: red).